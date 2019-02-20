Икарди не был включён в заявку «Интера» на матч с «Рапидом»

Тренерский штаб «Интера» обнародовал заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом». В число 19 игроков, попавших в заявку, не был включён аргентинский форвард Мауро Икарди.

Икарди пропустил и первый матч команд, завершившийся победой «Интера» со счётом 1:0. Перед этим руководство клуба вместе с главным тренером Лучано Спаллетти лишило Икарди капитанской повязки. Данное решение было принято в связи с тем, что Икарди отказался комментировать слова жены и агента Ванды Нары, критиковавшей руководство клуба. Также Икарди упрекнули в недостаточном общении с одноклубниками в раздевалке.

Икарди пропустил и матч 24-го тура Серии А с «Сампдорией» (2:1), проходивший в выходные. Тогда пресс-служба миланцев сообщила, что у Икарди были выявлены некоторые проблемы.