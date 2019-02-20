Источник: ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Васко да Гама»

Полузащитник бразильского клуба «Васко да Гама» Лукас Сантос может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Стороны ведут переговоры о переходе игрока, сообщает Globo Esporte со ссылкой на директора «Васко» Алехандре Фарию.

По данным источника, 19-летний футболист успешно провёл переговоры с руководством ЦСКА в Испании. Ещё месяца назад ЦСКА сделал первое предложение о покупке бразильца, но «Васко» отказался продавать игрока. После этого москвичи сделали новое предложение в размере € 4 млн.

Источник утверждает, что бразильский клуб готов продать футболиста, но в соглашении будет прописан процент, который «Васко» получит от следующего трансфера игрока.

Стороны должны согласовать детали перехода до того, как в России закроется трансферное окно, то есть до 1 марта.