Форвард Н’Диайе присоединился к ЦСКА на сборе в Кампоаморе

Нападающий ЦСКА Лассана Н’Диайе присоединился к московской команде на сборе в Кампоаморе (Испания), сообщает пресс-служба «армейцев». Напомним, недавно 18-летний футболист помог сборной Мали выиграть юношеский Кубок Африки.



ЦСКА объявил о подписании контракта с Н’Диайе 5 октября 2018 года. В нынешнем сезоне Н’Диайе на поле в составе москвичей ещё не выходил, так как ЦСКА не мог заявить его до зимнего трансферного окна. Предыдущим клубом Н'Диайе был малийский «Гуидарс».



ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта в 14:00 мск.

Форвард ЦСКА Н’Диайе помог сборной Мали выиграть юношеский Кубок Африки