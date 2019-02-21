Бенталеб: мало кто верил в «Шальке-04» до матча с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Шальке-04» Набиль Бенталеб прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Мы очень разочарованы результатом. Мало кто верил в нас до этого матча. Мало кто мог поверить, что мы можем вести в счёте после первого тайма с «Сити». Поэтому мы можем гордиться, пусть даже у нас есть о чём сожалеть.

Мы допустили три ошибки — и в таком турнире с таким соперником нам пришлось поплатиться за это. Мы были уверены, что сможем проявить себя и создать им проблемы. Мы хорошо выполняли план на игру на протяжении 85 минут», — приводит слова Бенталеба пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» состоится 12 марта в Манчестере.