На матче «Зенит» — «Фенербахче» ожидается до 47 тыс. зрителей

На матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче» ожидается до 47 тыс. зрителей, гостей поддержат до 400 болельщиков. Крыша «Газпром Арены» сегодня будет закрыта, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Матч, который состоится на стадионе «Газпром Арена» 21 февраля, обслужит английская бригада судей во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 20:55 мск.



Ему помогут ассистенты Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Резервный судья — Иан Хуссин. В 2017 году Оливер обслуживал выездную игру петербуржцев против «Андерлехта», в которой «Зенит» уступил со счётом 0:2. В общей сложности «Зенит» провёл 15 матчей при судействе английских арбитров, одержав восемь побед, трижды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.



В первой игре российская команда уступила в Стамбуле со счётом 0:1.