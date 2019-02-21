Семья Салы может потерять £600 тыс. после гибели игрока из-за ошибки в контракте

Семья аргентинского нападающего Эмилиано Салы может потерять £ 600 тыс. (около € 690 тыс.) после смерти игрока из-за ошибки, допущенной «Кардифф Сити» при регистрации его контракта с Премьер-лигой. Как сообщает The Times, документы были возвращены в Кардифф для исправления и переподписания игроком, но он погиб до того, как смог это сделать.



Игроки, зарегистрированные в АПЛ, автоматически становятся частью пенсионной системы Ассоциации профессиональных футболистов, но поскольку контракт Салы был нелегитимным, его семья может потерять единовременную выплату.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.