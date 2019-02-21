Жена Икарди — СМИ: хватит публиковать бред! Мауро всегда выходил на поле

Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, в своём «инстаграме» прокомментировала слухи в СМИ, согласно которым форвард пропустил последние матчи команды не из-за травмы, а из-за решения клуба лишить его капитанской повязки.



«Вам пора прекратить публиковать этот бред! Мауро всегда выходил на поле, даже когда находился не в лучшей форме. Помню, как перед матчем с «Лацио» врачи не советовали ему даже надеяться на участие в игре, но он вышел ради «Интера» и его попадания в Лигу чемпионов!» — написала Нара.



Накануне, 20 февраля, «Интер» опубликовал результаты медицинского обследования, по итогам которого у Икарди не было выявлено травмы колена. Тем не менее игрок не был включён в заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с венским «Рапидом».

Икарди не был включён в заявку «Интера» на матч с «Рапидом»