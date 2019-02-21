«Ростов» возьмёт Мевлю в аренду у «Зенита»

Защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Ростове», который возьмёт словенского игрока в аренду. Как сообщает Sport24, игрок уже провёл тренировку в составе своей бывшей команды. Второй сбор петербургский клуб проводил уже без него.



Напомним, в последний день зимнего трансферного окна 28-летний игрок должен был перейти из «Зенита» в «Эмполи», однако клубы по техническим причинам опоздали на две минуты и не успели оформить все документы в срок. Новым претендентом на Мевлю стал «Ростов», соглашение с которым, вероятнее всего, будет подписано уже сегодня.



Миха перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Мевля выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в шести матчах (во всех — в основном составе).

Переход Мевли в «Эмполи» не состоится