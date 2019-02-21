Пономарёв: если Дзагоев захочет закончить, то Гинер найдёт ему работу в ЦСКА

Прославленный советский футболист Владимир Пономарёв прокомментировал ситуацию с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым, получившим травму крестообразных связок. Сегодня, 21 февраля, хавбек перенёс операцию.

«Я сегодня был в клубе и разговаривал об этом с Гинером. Конечно, Гинер очень расстроен травмой Дзагоева, он его любил и уважал, для него это потеря. Для ЦСКА это большая потеря, но если посмотреть его статистику, то в последнее время травм у Алана было очень много. Он не вернётся на свой уровень, я в это не верю. Ему уже 28 лет, а у него эти травмы без конца, он их уже боится, не забывает о них. Нужно выкинуть их из головы, тогда, может, что-то получится. Но он не будет играть на том уровне, на котором играл, это трудно для человека с такими травмами. У него постоянно тянулась задняя поверхность бедра, сейчас кресты – практически восстановиться очень сложно.

У него заканчивается контракт, но решение по нему не принято. Его обязательно вылечат, а дальше – как решит Алан. Предложат ли ему контракт из уважения? Не стоит держать в команде только из-за уважения, сам Дзагоев этого не захочет. Если он захочет играть, то может перейти в любую команду, но в ЦСКА пробиться с молодыми, с таким объёмом движения – это практически невозможно. Он всё время будет думать, что сейчас травмируется, что снова пропустит месяц, так что психологически выключить эти мысли очень сложно, но если он всё время будет думать о травмах, то играть будет сложно. Посмотрим, потянет ли он, но балластом для команды он быть не захочет. Думаю, если Алан захочет закончить карьеру, то Гинер найдёт ему работу в клубе – пусть работает с пацанами, например, Гинер его не обидит, но всё зависит от Дзагоева», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.