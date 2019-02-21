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«Зенит» — «Фенербахче»: Оздоев открыл счёт в матче

«Зенит» — «Фенербахче»: Оздоев открыл счёт в матче
Футбол / Лига Европы

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче». Хозяева открыли счёт на четвёртой минуте матча. Новичок «Зенита» Сердар Азмун скинул в чужой штрафной мяч под удар Магомеду Оздоеву. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. После гола Оздоева соперники восстановили равенство в счёте по сумме двух встреч. Сейчас идёт середина первого тайма.

«Зенит» вышел в плей-офф турнира, заняв первое место в группе C. В этом квартете также выступали «Славия», «Бордо» и «Копенгаген». «Фенербахче» занял второе место в группе D. Турецкие футболисты уступили первую строчку загребскому «Динамо», а также опередили «Спартак» из Трнавы и «Андерлехт».

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 – Оздоев – 4, 2:0 – Азмун – 37, 2:1 – Топал – 43, 3:1 – Азмун – 76
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