«Зенит» — «Фенербахче»: Оздоев открыл счёт в матче

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче». Хозяева открыли счёт на четвёртой минуте матча. Новичок «Зенита» Сердар Азмун скинул в чужой штрафной мяч под удар Магомеду Оздоеву. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. После гола Оздоева соперники восстановили равенство в счёте по сумме двух встреч. Сейчас идёт середина первого тайма.

«Зенит» вышел в плей-офф турнира, заняв первое место в группе C. В этом квартете также выступали «Славия», «Бордо» и «Копенгаген». «Фенербахче» занял второе место в группе D. Турецкие футболисты уступили первую строчку загребскому «Динамо», а также опередили «Спартак» из Трнавы и «Андерлехт».