«Динамо» З, «Ред Булл Зальцбург» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы загребское «Динамо» принимало «Викторию Пльзень». Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В первой игре победу одержал чешский клуб со счётом 2:1. Таким образом, в 1/8 финала вышло «Динамо».

В другом матче «Ред Булл Зальцбург» принимал «Брюгге». Встреча прошла в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. В первой игре победу одержал бельгийский клуб со счётом 2:1. Таким образом, в 1/8 финала вышел «Зальцбург».

Ещё один матч состоялся на арене «Керамика — Эль-Мадригал», где «Вильярреал» принимал «Спортинг». Встреча завершилась со счётом 1:1. В первой игре победу одержала испанская команда со счётом 1:0. Таким образом, «Вильярреал» вышел в 1/8 финала.