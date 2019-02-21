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«Динамо» З, «Ред Булл Зальцбург» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

«Динамо» З, «Ред Булл Зальцбург» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы загребское «Динамо» принимало «Викторию Пльзень». Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В первой игре победу одержал чешский клуб со счётом 2:1. Таким образом, в 1/8 финала вышло «Динамо».

В другом матче «Ред Булл Зальцбург» принимал «Брюгге». Встреча прошла в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. В первой игре победу одержал бельгийский клуб со счётом 2:1. Таким образом, в 1/8 финала вышел «Зальцбург».

Ещё один матч состоялся на арене «Керамика — Эль-Мадригал», где «Вильярреал» принимал «Спортинг». Встреча завершилась со счётом 1:1. В первой игре победу одержала испанская команда со счётом 1:0. Таким образом, «Вильярреал» вышел в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
3 : 0
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 – Оршич – 15, 2:0 – Дилавер – 33, 3:0 – Петкович – 73
Удаления: нет – Лимберски, 86
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
4 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 – Шлагер – 17, 2:0 – Дака – 29, 3:0 – Дака – 43, 4:0 – Даббур – 90+4
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 – Фернандеш – 45+1, 1:1 – Форнальс – 80
Удаления: нет – Жефферсон, 50
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