Оздоев: после файер-шоу фанатов подумал, что мы не можем их подвести

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (3:1). Питерская команда вышла в 1/8 финала турнира.

«Не знаю, был ли это мой лучший матч в составе «Зенита». Самое главное, что команда победила. То, что забил, — рад этому. Но важнее всего было пройти в следующий раунд. Это важнее, чем гол и чем отличный матч. Думаю, в таких играх проявляется характер команды и сплочённость.

Особой ставки на быстрый гол не было. Мы хотели забить как можно больше, чтобы было легче по ходу матча. Так получилось, что забили два быстрых мяча. Потом пропустили, но знали, что забьём ещё и пройдём дальше.

Дома всегда очень хорошо играть, потому что болельщики не останавливаются ни на секунду, поддерживают всегда. Это всегда сказывается. Любую команду поддерживают дома, но в Санкт-Петербурге просто великолепная атмосфера, так что каждой команде, которая сюда приезжает, приходится очень тяжело.

Файер-шоу фанатов перед матчем? Невозможно передать словами эмоции. Это некий адреналин. В моей голове прокрутилось, что мы не можем их подвести», — сказал Оздоев в интервью пресс-службе «Зенита».

Видео доступно на странице «Зенита» в «Инстаграме».