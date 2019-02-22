«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Байером». Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счётом 1:1. Первый матч также закончился вничью (0:0), но за счёт гола на чужом поле в следующую стадию турнира вышел «Краснодар».

Гости вышли вперёд на 84-й минуте. Вышедший на замену форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов здорово исполнил штрафной, отправив мяч в самый угол ворот соперника. «Байер» сразу перешёл в наступление и через несколько минут после затяжной атаки сравнял счёт, отличился Чарлес Арангис. В оставшееся время леверкузенцы устроили навал, а на последних минутах в штрафную «Краснодара» прибежал и голкипер Лукаш Градецки, но гости удержали устраивавший их счёт.

Ранее в 1/8 финала также пробился «Зенит», победивший «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала со счётом 3:1.