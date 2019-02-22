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Г. Иванов: кандидатура Дюкова – оптимальная для клубов

Г. Иванов: кандидатура Дюкова – оптимальная для клубов
Футбол / РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об Александре Дюкове, который является единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза.

«Для клубов кандидатура Александра Валерьевича — оптимальная. Он долго проработал во главе «Зенита», часто принимал участие в заседаниях общего собрания РФПЛ, постоянно был в курсе, чем дышит лига и клубы. Дюков достаточно глубоко понимает все наши проблемы и возможности. При этом уверен, что работа на интересы профессионального футбола не будет противоречить интересам региональных федераций, с которыми будущий президент РФС активно общался с момента своей регистрации кандидатом», — цитируют Дюкова «Известия».

Кандидатуру Дюкова поддержало более 20 региональных федераций, а также общее собрание РПЛ.

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