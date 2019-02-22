Федун, Гинер и Галицкий вошли в состав исполкома РФС

Владелец «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вошли в состав исполкома Российского футбольного союза. Об этом стало известно сегодня, 22 февраля, во время выборной конференции РФС.

В новый состав исполкома вошло 23 человека, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков. Ещё четыре позиции будут заполнены на следующей конференции Российского футбольного союза.

Также в исполком РФС вошли: Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарёв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян.