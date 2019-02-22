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«Уфу» перед закрытием трансферного окна может покинуть один игрок

«Уфу» перед закрытием трансферного окна может покинуть один игрок
Футбол / РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на последний день зимнего трансферного окна.

«Трансферы? Вомбергар подписан, скоро объявим. Уход один тоже может сегодня произойти. Российский игрок или иностранец? Давайте подождём», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

17 февраля было объявлено, что «Уфа» достигла договорённости с люблянской «Олимпией» о трансфере аргентинского нападающего Андреса Вомбергара. Утверждалось, что контракт 24-летнего футболиста с российским клубом будет рассчитан на 3,5 года.

«Уфа» набрала 16 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Уфа» проведёт с московским «Динамо». Встреча команд состоится 3 марта в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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