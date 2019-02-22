«Уфа» объявила о подписании контракта с нападающим Вомбергаром

«Уфа» в своём официальном «твиттере» объявила о переходе нападающего люблянской «Олимпии» Андреса Вомбергара.



Как и ожидалось, контракт 24-летнего футболиста с российским клубом рассчитан на 3,5 года.

Ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов подтвердил, что аргентинский форвард будет в скором времени представлен в качестве новичка клуба. О договорённости между клубами было объявлено 17 февраля. Напомним, сегодня, 22 февраля, в России закроется зимнее трансферное окно.



«Уфа» набрала 16 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Уфа» проведёт с московским «Динамо». Встреча команд состоится 3 марта в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.