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«Уфа» объявила о подписании контракта с нападающим Вомбергаром

«Уфа» объявила о подписании контракта с нападающим Вомбергаром
Футбол / РПЛ

«Уфа» в своём официальном «твиттере» объявила о переходе нападающего люблянской «Олимпии» Андреса Вомбергара.

Как и ожидалось, контракт 24-летнего футболиста с российским клубом рассчитан на 3,5 года.

Ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов подтвердил, что аргентинский форвард будет в скором времени представлен в качестве новичка клуба. О договорённости между клубами было объявлено 17 февраля. Напомним, сегодня, 22 февраля, в России закроется зимнее трансферное окно.

«Уфа» набрала 16 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Уфа» проведёт с московским «Динамо». Встреча команд состоится 3 марта в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Уфу» перед закрытием трансферного окна может покинуть один игрок
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