«Зенит» — Дюкову: от всей души желаем успехов в новом качестве

«Зенит» поздравил Александра Дюкова с избранием на пост президента Российского футбольного союза. Дюков стал президентом петербургского куба в 2008 году. Под его руководством петербуржцы трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок страны, трижды — Суперкубок России, а также стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

Сегодня, 22 февраля, на очередной конференции Российского футбольного союза Дюков подтвердил свой уход из «Зенита», где он занимал пост председателя совета директоров.

«Уважаемый Александр Валерьевич! Мы благодарим вас за всё, что вы сделали для «Зенита» и Петербурга, и от всей души желаем успехов в новом качестве. Удачи!» — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.