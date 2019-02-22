«Ростсельмаш» стал официальным спонсором «Ростова»

Официальным спонсором «Ростова» стала группа компаний «Ростсельмаш», в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендом «Ростсельмаш». Контракт рассчитан до конца сезона-2018/2019.



«Убеждён, что новость о старте сотрудничества между клубом и «Ростсельмашем» обрадует наших болельщиков. Не секрет, что наша история тесно связана, поэтому не сомневаюсь, что совместные активности будут выглядеть максимально органично и положат начало новому витку тесных и взаимовыгодных отношений», — цитирует генерального директора «Ростова» Константина Волосова пресс-служба клуба.



Соглашение между клубом и группой компаний включает в себя множество активаций, интересных для болельщиков. Компания «Ростсельмаш», согласно условиям контракта, будет экспонировать топовые модели своей агротехники на территории стадиона перед домашними матчами клуба. Новый спонсор совместно с болельщиками будет награждать лучших футболистов «Ростова» памятными подарками.