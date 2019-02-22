ЦСКА подтвердил переход защитника «Уфы» Дивеева

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Уфы» Игоря Дивеева.



19-летний футболист перешел в стан «армейцев» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Дивеев продолжит карьеру в ЦСКА. Агент футболиста Олег Ерёмин подтвердил информацию, а также заявил, что помимо ЦСКА защитником интересовались «Монако» и «Зенит». В прошлом году также сообщалось, что в услугах Дивеева заинтересован лондонский «Арсенал».



В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (в одном из них вышел на поле в стартовом составе), в которых записал на свой счёт 1 гол. Ещё в 10 встречах защитник оставался на скамейке запасных.

Агент: Дивеевым интересовались «Монако» и «Зенит», но в ЦСКА он вырастет быстрее