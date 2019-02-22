Азмун признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан иранский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

В ответном матче 1/16 финала с «Фенербахче» (3:1) Азмун отметился двумя забитыми мячами. Благодаря победе российский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Этот матч стал для форварда всего вторым за клуб из Санкт-Петербурга.

24-летний Азмун перешёл в «Зенит» 1 февраля из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн.

В 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с испанским «Вильярреалом». Матчи запланированы на 7 и 14 марта. 15 марта состоится жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финальный матч еврокубка пройдёт 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.