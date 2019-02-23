«Страсбург» и «Лилль» не выявили победителя в матче Лиги 1

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на своём поле сыграл вничью с «Лиллем» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен, которому помогали Сириль Гренгор и Николя Дано.

Счёт был открыт на 42-й минуте, отличился Нанитамо Иконе, которому ассистировал Рафаэл Леау. Отыграться хозяевам удалось в середине второго тайма благодаря голу Антони Гонсальвеса с передачи Адриена Томассона.

После матча «Лилль», набрав 51 очко, продолжает занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отставание клуба от лидирующего «ПСЖ» составляет 14 очков, причем у парижан две игры в запасе. «Страсбург» (37) поднялся на восьмое место в таблице.