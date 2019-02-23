Фергюсон может обратиться с речью к игрокам «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер предложил легендарному бывшему тренеру команды Алексу Фергюсону обратиться к футболистам перед встречей 27-го тура с «Ливерпулем», которая состоится завтра, 24 февраля.

«Будем рады, если Фергюсон обратиться с речью к игрокам. Если он этого хочет, конечно. Прекрасно понимаем, насколько важно сэру Алексу, чтобы мы победили «Ливерпуль». Каждый в «МЮ» понимает значение этого матча», — цитирует Сульшера The Sun.

«Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» (65) — на втором месте. 65 очков также набрал лидирующий «Манчестер Сити», но горожане провели на один матч больше.