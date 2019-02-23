Источник: спортивный директор «Ромы» Мончи перейдёт на работу в «Арсенал»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Вердехо, известный как Мончи, перейдёт на аналогичную должность в лондонский «Арсенал», утверждает Marca.

По данным источника, Мончи покинет «Рому» по окончании сезона. Действующий контракт Мончи с итальянским клубом истекает 30 июня 2019 года. В «Арсенале» он воссоединится с Унаи Эмери, с которым работал в «Севилье».

Предполагается, что Мончи будет вести работу, направленную на усиление состава лондонского клуба. Ранее «Арсенал» покинул главный скаут Свен Мислинтат. Как утверждает источник, Мончи будет предоставлен карт-бланш на трансферы.

«Арсенал» после 26 туров занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 50 очков.