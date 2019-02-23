Трансферная стоимость Айртона и Барриоса увеличилась после перехода в РПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt.com обновил стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. В цене выросли многие футболисты, перешедшие в клубы РПЛ.

Например, защитник «Спартака» Айртон Лукас прибавил в стоимости € 3,5 млн. Теперь его трансферная стоимость оценивается в € 5 млн. По € 3 млн евро прибавили в стоимости полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон и полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Хавбек «Краснодара» теперь оценивается в € 4,5 млн, а полузащитник «Зенита» — в € 15 млн.

Положительно на трансферной стоимости сказался переход форварда Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит». Цена иранца, оформившего дубль в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (3:1), увеличилась на € 1,5 млн. Теперь его оценивают в € 11 млн.