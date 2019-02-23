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Аршавин — о матче Кубка Легенд: партнёры умирают, я же чувствую себя великолепно

Аршавин — о матче Кубка Легенд: партнёры умирают, я же чувствую себя великолепно
Футбол / Прочие турниры

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от первого матча Кубка Легенд — 2019 с Нидерландами (10:4).

«Как и любой спортсмен, я выхожу на поле с желанием победить, но это не является главной целью. Тяжело ли партнёрам? Они умирают. Двое отпало уже после первой игры. Придётся за них бегать. Я же чувствую себя великолепно, но желания возобновить карьеру не возникает.

Тяжело ли играть психологически? Я не так часто играю, поэтому наслаждаюсь временем, которое у меня есть. Было приятно увидеться со всеми ребятами из моей команды. Вышел с сыном, потому что у него должна была быть тренировка, но он не смог на неё поехать. Надо потренироваться здесь", — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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