Аль-Хелаифи: у «ПСЖ» нет планов сотрудничества с Венгером

Президент «ПСЖ» Нассер ​​Аль-Хелаифи опроверг информацию, что новым спортивным директором клуба может стать Арсен Венгер.

«Устал от ответов на подобные вопросы. У меня очень хорошие отношения с Арсеном. Я давно его знаю. Он великолепный менеджер и тренер. У него полное и изысканное знание футбола. Но у нас есть спортивный директор — Антеро Энрике, в которого я очень верю. Постоянно слышу в средствах массовой информации, что Венгер получит должность в „ПСЖ“. Это слишком. Давайте продолжим нашу работу, пожалуйста. Антеро хорошо справляется с обязанностями. Он останется в „ПСЖ“ и в следующем сезоне. У нас нет планов сотрудничества с Арсеном Венгером», — приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football News.

Напомним, 69-летний Венгер покинул пост наставника «Арсенала» прошлым летом и с тех пор является безработным.