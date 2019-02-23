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Дзамбротта: мы чуть не совершили сенсацию, но проиграли России

Дзамбротта: мы чуть не совершили сенсацию, но проиграли России
Футбол / Прочие турниры

Игрок команды звёзд Джанлука Дзамбротта прокомментировал поражение команды в матче Кубка Легенд со сборной России (7:8).

«Кубок Легенд — это всегда хороший турнир. Всегда приятно принимать в нём участие и встречаться со старыми друзьями и товарищами. Возвращаться в Москву великолепно.

Мы чуть не совершили сенсацию, но в итоге проиграли команде России, потому что они всегда сильнее. Это команда, которая любит играть в футбол, поэтому против них тяжело действовать. Тем не менее мы провели отличный матч», — сказал Дзамбротта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Напомним, что команда звёзд несколько вела в счёте, но затем россияне переломили ход матча и добились победы.

На Кубке Легенд—2019 Россия обыграла сборную звёзд
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