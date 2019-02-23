Во время матча «Борнмут» — «Вулверхэмптон» включилась система полива поля

Работники стадиона «Виталити — Дин Корт», где сегодня, 23 февраля, проходил матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Вулверхэмптон», включили систему полива поля до финального свистка. Инцидент произошёл в компенсированное время встречи.

Команды не сумели выявить победителя, завершив игру со счётом 1:1.

Фото доступно на странице Гари Линекера в «Твиттере».

Оба гола в матче были забиты с 11-метровой отметки. В начале встречи пенальти реализовал нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг, а на 83-й минуте счёт сравнял форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес. На 85-й минуте Кинг исполнил ещё один 11-метровый удар, но в этот раз не сумел забить.

«Вулверхэмптон», набрав 40 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» (34) — десятое.