Месси: в матче с «Севильей» «Барселона» вернулась на свой уровень

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:2).

В этом матче аргентинец стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

«До конца чемпионата ещё много матчей, но сегодня важно было победить, чтобы сохранить отрыв от соперников.

На этом стадионе всегда сложно побеждать, но мы провели отличный матч. Так случается, что мы не всегда можем показать хорошую игру. У нас был сложный период, но в этом матче мы вернулись на свой уровень.

Теперь нас ждёт Кубок Испании, нам нужно побеждать, чтобы пройти дальше. В гостях с «Реалом» будет очень сложно, но мы хотим победить. После этого будем думать о Лиге чемпионов. Мы постараемся выиграть все турниры», — приводит слова Месси «твиттер» El Chiringuito TV.