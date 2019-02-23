«Марсель» отказал российскому клубу в продаже защитника Амави за € 12 млн

Неназванный российский клуб проявлял интерес к французскому защитнику «Марселя» Жордану Амави. Об этом сообщает La Provence.

По данным источника, россияне были готовы заплатить за футболиста € 12 млн, но «Марсель» не устроило это предложение. Этот вариант не устроил также и самого Амави.

24-летний Амави является воспитанником «Ниццы». В «Марсель» он перешёл из «Астон Виллы» в 2017 году. Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором двух результативных передач. Его контракт с марсельским клубом действителен до лета 2021 года.

Амави сыграл 10 матчей за молодёжную сборную Франции и отметился одним забитым мячом.