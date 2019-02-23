Защитник «Севильи» Гомес: у «Барселоны» в составе есть лучший игрок в мире

Защитник «Севильи» Серхи Гомес прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:4).

«Я думаю, что мы провели неплохой матч. Мы пытались удивить соперника новой схемой игры, но у них в составе есть лучший игрок в мире, который забивает такие голы, как сегодня.

Нам нужно сохранить этот настрой и исправить ошибки. Таков футбол. Мы не удовлетворены результатом, но вместе с фанатами показали свою силу», — приводит слова Гомеса Marca.

Напомним, в этом матче 31-летний нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором трёх забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей.

«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Севилья» (37) занимает пятое место.