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«Эвертон» заинтересован в приобретении защитника «ПСЖ»

«Эвертон» заинтересован в приобретении защитника «ПСЖ»
Футбол / Англия

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Le10sport.

По информации источника, в услугах 27-летнего бельгийского футболиста заинтересован «Эвертон». Клуб из Ливерпуля рассчитывает тем самым укрепить правый фланг обороны. Напомним, действующий контракт Мёнье с парижской командой рассчитан до 30 июня 2020 года.

Мёнье выступает в составе «ПСЖ» с 2016 года. В нынешнем сезоне бельгийский футболист принял участие в 16 матчах за «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Также Мёнье выступает в за национальную команду Бельгии с 2013 года.

«Эвертон» набрал 33 очка в 27 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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