Президент «ПСЖ»: Мбаппе уже легенда нашего клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о нападающем команды Килиане Мбаппе.

«Мбаппе уже легенда нашего клуба. Он добился исключительных достижений. В 20 лет Килиан является чемпионом мира и одним из пяти лучших игроков в мире вместе с Неймаром.

В Париже его любят все. Здесь он дома и знает, что у него есть всё, чтобы творить историю «ПСЖ». У него есть возможность заставить мечтать весь «Парк де Пренс» и всех молодых людей, которые любят спорт.

Отношения между «ПСЖ» и Мбаппе рассчитаны на долгосрочную перспективу, потому что между нами сильное взаимное доверие», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Килиан забил 22 гола в 20 матчах. Форвард парижан возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.