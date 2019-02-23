Аль-Хелаифи: Неймар и Мбаппе останутся в «ПСЖ», даю 2 тысячи процентов

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отметил, что клуб не собирается расставаться на нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе.



«Неймар и Мбаппе останутся в „ПСЖ“. Даю не сто процентов, а все две тысячи процентов. Многие СМИ, особенно французские, утверждают, что нам необходимо расстаться с Неймаром или Килианом. Но хочу отметить, что они останутся в команде. У нас нет проблем с финансовым фэйр-плей. Мы свободны и уверены в себе. У „ПСЖ“ достаточно средств для новых приобретений», — приводит слова президента «ПСЖ» RMC Sport.



«Пари Сен-Жермен» набрал 65 очков в 24 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Сегодня, 23 февраля, подопечные Томаса Тухеля проведут матч с «Нимом». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» и начнётся в 19:00 мск.

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