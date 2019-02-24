«Крылья Советов» обыграли «Шахтёр» из Караганды в товарищеском матче

«Крылья Советов» продолжают подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 24 февраля, самарская команда провела товарищеский матч с «Шахтёром» из Караганды. Встреча команд завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Миодрага Божовича.



В составе «Крыльев Советов» забитыми мячами отметились Сергей Корниленко, Ваня Вучичевич и Антон Зиньковский. Напомним, сегодня самарская команда проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником «Крыльев Советов» на этот раз станет чемпион Казахстана «Астана». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



«Крылья Советов» после 17 туров занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 17 очков и одну игру в запасе. В первом матче после зимнего перерыва самарской команде предстоит встретиться с «Локомотивом». Игра состоится в Москве 2 марта и начнётся в 16:30 мск.

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