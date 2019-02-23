Экс-хавбек «Анжи» Рабиу перешёл в «Крылья Советов»

Ганский полузащитник казахстанского «Кайрата» Мохаммед Рабиу перешёл в «Крылья Советов». Об этом сообщает официальный «твиттер» самарского клуба.

Условия трансфера и личного контракта футболиста не разглашаются. Планируется, что в «Крыльях» Рабиу заменит сербского хавбека Срджана Мияйловича, который получил травму.

В первой половине нынешнего сезона 29-летний Рабиу выступал за «Анжи», принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями и получил пять жёлтых карточек. В начале февраля хавбек перешёл в «Кайрат» на правах свободного агента.

Ранее Рабиу выступал за «Либерти», «Химнастик», «Херес», «Сампдорию», «Удинезе», «Эвиан» и «Кубань». За сборную Ганы сыграл 31 матч.