Гацкан: ответная игра с «Краснодаром» в Кубке России — матч года

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром».



«Я правда считаю, что игра с „Краснодаром“- матч года. Если мы пройдём дальше, то у нас будет хороший шанс добраться до финала Кубка. Сейчас важно сконцентрироваться на этом матче. После 0:2 в первом матче казалось, что многое потеряно, но ребята молодцы, не бросили играть. Смогли переломить ход встречи. Я вышел на поле, стал агрессивно играть против их молодёжи. Они не очень любят, когда им не дают простора. В итоге сравняли счёт и теперь у нас хорошие шансы.



Формат Кубка с двумя матчами? Мне так нравится больше, чем раньше. Сейчас даже после первой неудачной встречи тяжело потерять шансы на дальнейший успех», — приводит слова Гацкана „Ростов“.



Ответный матч «Ростов» — «Краснодар» состоится сегодня в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Первый матч завершился со счётом 2:2.