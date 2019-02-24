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Бернат: «Валенсия» — команда моего сердца, хотел бы однажды вернуться в клуб

Бернат: «Валенсия» — команда моего сердца, хотел бы однажды вернуться в клуб
Футбол / Испания

Защитник «Пари Сен-Жермен» Хуан Бернат признался, что хотел бы однажды вернуться в «Валенсию».

«Валенсия» — команда моего сердца. Именно там я вырос, а затем ушёл, чтобы совершенствоваться и развиваться. Не знаю, когда именно, но я хочу однажды вернуться в «Валенсию». Моя мечта — выиграть титул с эти клубом", — приводит слова Берната Movistar.

Напомним, Бернат является воспитанником «Валенсии». Испанский игрок выступал в составе основной команды «Валенсии» с 2010 по 2014 год, после чего перешёл в «Баварию».

«Валенсия» набрала 32 очка в 24 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В эти минуты «Валенсия» играет с «Леганесом» на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». К 55-й минуте «Валенсия» ведёт в счёте — 1:0.

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