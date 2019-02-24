Аленичев: если Джанаев наберёт форму, сможет помочь «Енисею»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал информацию о том, что красноярский клуб интересуется бывшим голкипером «Рубина» Сосланом Джанаевым.

«Джанаев — очень квалифицированный вратарь. Да, у него не было игровой практики в конце, но если он наберёт форму, то сможет нам помочь.

У нас была хорошая трансферная кампания, мы взяли в команду квалифицированных футболистов. Тот же Савичев, Сарр, которого мы купили в Норвегии. Ну и, конечно, Данченко из «Шахтёра», которого мы хотели привезти ещё летом, но не было возможности.

Оптимистично настроены на весеннюю часть сезона, нужно выправлять ситуацию. Понимаем, что это будет трудно сделать, но тем не менее я верю в своих ребят», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.