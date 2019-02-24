Букмекеры повысили коэффициент на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

В финале Кубка английской лиги сегодня сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Начало встречи на «Уэмбли» запланировано на 19:30 мск.



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«Челси» к финалу Кубка подходит с множеством проблем. Команда выступает нестабильно, а Маурицио Сарри находится на грани отставки. «Манчестер Сити» выглядит мощнее после пяти побед кряду, команда Гвардиолы по-прежнему претендует на победы во всех четырёх турнирах и готова забрать очередной трофей.



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