Гол Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Болоньей»

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Болонью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

Единственный гол в середине второго тайма забил Пауло Дибала.

Набрав 69 очков, «Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу итальянского национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего вторым «Наполи» увеличился до 16 очков. «Болонья» (18) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 18-е место.

В следующем туре «Ювентус» в гостевом матче сыграет с «Наполи». «Болонье» предстоит выездная игра с «Удинезе». Матчи состоятся 3 марта.

В параллельных матчах «Кьево» разошёлся миром с «Дженоа» (0:0), а «Сассуоло» и СПАЛ сыграли вничью со счётом 1:1.