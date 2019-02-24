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Гол Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Болоньей»

Гол Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Болоньей»
Футбол / Италия

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Болонью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

Единственный гол в середине второго тайма забил Пауло Дибала.

Набрав 69 очков, «Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу итальянского национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего вторым «Наполи» увеличился до 16 очков. «Болонья» (18) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 18-е место.

В следующем туре «Ювентус» в гостевом матче сыграет с «Наполи». «Болонье» предстоит выездная игра с «Удинезе». Матчи состоятся 3 марта.

В параллельных матчах «Кьево» разошёлся миром с «Дженоа» (0:0), а «Сассуоло» и СПАЛ сыграли вничью со счётом 1:1.

Италия - Серия А. 25-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 – Дибала – 67
Италия - Серия А. 25-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Кьево
Верона
0 : 0
Дженоа
Генуя
Италия - Серия А. 25-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
Феррара
1:0 – Пелузо – 43, 1:1 – Петанья – 68 (пен)
Удаления: Дункан, 90+3 – нет
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