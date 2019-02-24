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«Нант» обыграл «Бордо», «Кан» сыграл вничью с «Тулузой»

«Нант» обыграл «Бордо», «Кан» сыграл вничью с «Тулузой»
Футбол / Франция

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 состоялись очередные матчи. «Тулуза» на своём поле не сумела переиграть «Кан», встреча, проходившая на стадионе «Мунисипал», завершилась со счётом 1:1. Оба гола соперники забили в концовках таймов. В компенсированное время первой половины встречи гостей вперёд вывел Энцо Кривелли. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял Макс-Ален Градель.

После этого матча «Кан» с 20 набранными очками занимает 18-е место. «Тулуза», набрав 28 очков, находится на 15-й строчке.

Также в 26-м туре «Нант» с минимальным счётом переиграл «Бордо». Единственный мяч на 51-й минуте забил Николя Паллуа.

«Нант» с 30 очками теперь занимает 14-е место. «Бордо» с 32 очками остался на 13-й строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Франция - Лига 1. 26-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
1 : 1
Кан
Кан
0:1 – Кривелли – 45+3, 1:1 – Градель – 90+1
Удаления: нет – Диоманде, 90
Франция - Лига 1. 26-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Нант
Нант
1 : 0
Бордо
Бордо
1:0 – Паллуа – 51
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