«Айнтрахт» разгромил «Ганновер» в Бундеслиге

«Айнтрахт» одержал победу в матче 23-го тура Бундеслиги с «Ганновером». Встреча, проходившая на стадионе «HDI-Арена» в Ганновере, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Все три мяча «Айнтрахт» забил во втором тайме. На 54-й минуте счёт открыл Анте Ребич, на 63-й минуте ещё один мяч провёл Лука Йович, а точку в матче на 90-й минуте поставил Филип Костич.

Ранее «Айнтрахт» не мог победить в четырёх матчах подряд в Бундеслиге. Клуб из Франкфурта-на-Майне все четыре встречи сыграл вничью. После этой победы «Айнтрахт» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Ганновер» с 14 набранными очками остался на предпоследнем, 17-м месте.

В следующем туре «Айнтрахт» примет «Хоффенхайм», а «Ганновер» сыграет в гостях со «Штутгартом».