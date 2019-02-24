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«Айнтрахт» разгромил «Ганновер» в Бундеслиге

«Айнтрахт» разгромил «Ганновер» в Бундеслиге
Футбол / Германия

«Айнтрахт» одержал победу в матче 23-го тура Бундеслиги с «Ганновером». Встреча, проходившая на стадионе «HDI-Арена» в Ганновере, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Все три мяча «Айнтрахт» забил во втором тайме. На 54-й минуте счёт открыл Анте Ребич, на 63-й минуте ещё один мяч провёл Лука Йович, а точку в матче на 90-й минуте поставил Филип Костич.

Ранее «Айнтрахт» не мог победить в четырёх матчах подряд в Бундеслиге. Клуб из Франкфурта-на-Майне все четыре встречи сыграл вничью. После этой победы «Айнтрахт» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Ганновер» с 14 набранными очками остался на предпоследнем, 17-м месте.

В следующем туре «Айнтрахт» примет «Хоффенхайм», а «Ганновер» сыграет в гостях со «Штутгартом».

Германия - Бундеслига. 23-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Ганновер-96
Ганновер
0 : 3
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 – Ребич – 54, 0:2 – Йович – 63, 0:3 – Костич – 90
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