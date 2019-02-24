Де Хеа стал седьмым вратарём, сыгравшим 100 сухих матчей в АПЛ за один клуб

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа стал седьмым вратарём, проведшим 100 сухих матчей в английской Премьер-лиге за один и тот же клуб. 100-й сухой матч де Хеа провёл в 27-м туре АПЛ с «Ливерпулем» (0:0) на «Олд Траффорде».

Де Хеа повторил достижение датчанина Петера Шмейхеля, который сыграл 112 сухих матчей за «Манчестер Юнайтед». В то же время де Хеа стал 15-м вратарём в истории АПЛ, не пропускавшим в 100 матчах.

После матча «Ливерпуль», набрав 66 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (52) остался на пятом месте.