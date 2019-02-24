Милнер: разочарованы, что «Ливерпуль» не смог победить, мы не создали моменты

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча, проходившая на «Олд Траффорде», завершилась со счётом 0:0.

«Положительный момент – мы не пропустили. На «Олд Траффорде» никогда не бывает просто. Но мы и разочарованы, ведь мы не смогли создать нужное количество моментов. Разочарованы, что не удалось победить.

Надеюсь, что одно очко нам поможет в конце сезона. Сегодня нам не хватило движения, «Манчестер Юнайтед» действовал очень организованно.

Впереди нас ждёт долгий путь. Посмотрим, как мы сможем улучшить нашу игру», — приводит слова Милнера BBC.

После матча «Ливерпуль», набрав 66 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (52) остался на пятом месте.