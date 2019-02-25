«Фиорентина» на 11-й добавленной минуте вырвала ничью в матче с «Интером»

«Интер» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» сыграл вничью. Встреча, проходившая во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счётом 3:3.

Уже на первой минуте хозяева вышли вперёд. Защитник «Интера» Стефан де Врей срезал мяч в свои ворота. Ещё до перерыва гости огорчили соперника дважды. На 6-й минуте счёт сравнял Матас Весино, а на 40-й минуте отличился Маттео Политано. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил Иван Перишич, реализовавший 11-метровый удар. На 74-й минуте Луис Муриэль сократил отставание в счёте до минимума. «Фиорентина» ушла от поражения уже на 11-й добавленной минуте, когда полузащитник Жордан Верету реализовал пенальти.

После этой победы «Интер» набрал 47 очков и остался на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 36 набранными очками занимает 9-е место.