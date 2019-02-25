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«Фиорентина» на 11-й добавленной минуте вырвала ничью в матче с «Интером»

«Фиорентина» на 11-й добавленной минуте вырвала ничью в матче с «Интером»
Футбол / Италия

«Интер» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» сыграл вничью. Встреча, проходившая во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счётом 3:3.

Уже на первой минуте хозяева вышли вперёд. Защитник «Интера» Стефан де Врей срезал мяч в свои ворота. Ещё до перерыва гости огорчили соперника дважды. На 6-й минуте счёт сравнял Матас Весино, а на 40-й минуте отличился Маттео Политано. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил Иван Перишич, реализовавший 11-метровый удар. На 74-й минуте Луис Муриэль сократил отставание в счёте до минимума. «Фиорентина» ушла от поражения уже на 11-й добавленной минуте, когда полузащитник Жордан Верету реализовал пенальти.

После этой победы «Интер» набрал 47 очков и остался на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 36 набранными очками занимает 9-е место.

Италия - Серия А. 25-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
2 : 3
Интер М
Милан
1:0 – де Врей – 1 (автогол), 1:1 – Весино Фалеро – 6, 1:2 – Политано – 40, 1:3 – Перишич – 52 (пен), 2:3 – Мурьель – 74
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