Жардим: цель «Монако» — быть в числе лучших команд Франции

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции.

«Мы должны были победить. Находимся в ситуации, которая требует от нас зарабатывать очки. Это очень важная победа, команда провела качественный матч, в нашей игре много положительного.

Команда играла на очень хорошем уровне. Мы действовали под большим давлением, во втором тайме контролировали ход игры. «Лион» мог забить, но и у нас были такие моменты. Спортивные результаты всегда разные, но качество игроков остаётся неизменным. Уже думаем о следующей игре, должны продолжать в том же духе.

Мы сыграли 4 игры из 16 в этом мини-чемпионате, и наша цель — быть в числе лучших команд Франции», — приводит слова Жардима официальный сайт клуба.