Моуринью: Азар достаточно талантлив, чтобы играть за «Реал»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Челси» Жозе Моуринью поделился мыслями о возможном переходе нападающего лондонской команды Эдена Азара в «Королевский клуб».



«Предпочёл бы Азар всю жизнь играть в «Челси» или перейти в «Реал»? Не могу с уверенностью ответить на этот вопрос, потому что не общался с ним уже долгое время.



Лучше поговорим о его таланте. Достаточно ли он талантлив, чтобы играть за «Реал»? Да. Является ли он личностью, способной носить футболку такого клуба и выступать перед такой публикой, как на «Сантьяго Бернабеу»? Да», — цитирует Моуринью Goal.com со ссылкой на DAZN.



Ранее сообщалось, что Азар принял решение покинуть «Челси» летом и перебраться в «Реал», за который он давно мечтает выступать. При этом на прошлой неделе на лондонский клуб был наложен трансферный запрет, из-за которого синие смогут усилиться не раньше лета 2020 года.

СМИ: переход Азара в «Реал» зависит от Неймара