Сидибе: с этими игроками «Монако» может ставить перед собой более серьёзные цели

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился эмоциями от победы в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Лионом», который состоялся накануне, 24 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако и завершился со счётом 2:0.



«Это потрясающий вечер. Мы вышли на поле в хорошем расположении духа и повеселились. Мы обсуждали игру между собой и отлично взаимодействовали с нападающими.



Сейчас вся команда сосредоточена на общей цели – сохранении места в лиге. Но с этими игроками «Монако» может рассчитывать на более серьёзные достижения. Не хочу говорить слишком много, но мы определённо находимся на правильном пути», — цитирует Сидибе L'Equipe со ссылкой на Canal+.



Напомним, «Монако» благодаря победе в матче с «Лионом» покинул зону вылета и поднялся на 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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